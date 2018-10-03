В Харькове передали армии модернизированные танки

О передаче техники сообщается на странице президента Украины Петра Порошенко в Twitter.

«Украинские военные получили 16 танков и 5 БТРов производства «Укроборонпрома». Танки Т-80 и Т-64 полностью восстановлены на Харьковском бронетанковом заводе и совсем скоро встанут на защиту страны. Пять новеньких БТР-4 — это работа КБ имени Морозова», — говорится в сообщении.

«Укроборонпром» также показал новые образцы вооружения: реактивную систему залпового огня «Верба», ракетный комплекс «Сапсан» и БТР-4МВ1, созданный с учётом конструкторских решений стран-членов НАТО.

Українські військові отримали 16 танків та 5 БТРів виробництва @ukroboronprom.

Танки Т-80 та Т-64 повністю відновлені на Харківському бронетанковому заводі та зовсім скоро стануть на захист країни. П’ять новеньких БТР-4 – це робота КБ ім. Морозова.#НоваАрмія pic.twitter.com/ylfalTQxE9

— Петро Порошенко (@poroshenko) 3 октября 2018 г.

Технику передавал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов, сообщает пресс-служба СНБО. Он отметил, что при модернизации использовали новые конструктивные решения.

«Разработана и установлена автоматическая система управления огнём с лазерным дальномером, баллистическим вычислителем и комплексом управляемого вооружения, которая также позволяет вести огонь управляемыми ракетами», — рассказал Турчинов.

По его словам, с начала года украинские предприятия изготовили и модернизировали больше 2000 единиц вооружения и военной техники по оборонному госзаказу.

Турчинов также анонсировал «серьёзную программу» по закупке танков для ВСУ, передаёт LB.ua.

«Сейчас формируется государственный оборонный заказ. Безусловно, планируем серьёзную программу по укреплению бронетанкового потенциала наших Вооружённых сил. Поэтому и завод Малышева, и конструкторское бюро Морозова, считаю, будут загружены серьёзно», — сказал он.

Александр Турчинов также заявил, что Россия пытается развернуть дополнительные военные силы возле границы с Украиной, сообщает «Интерфакс-Украина».

«Вдоль украинской границы мы можем наблюдать активные попытки развернуть дополнительные военные подразделения, и по количеству они уже сопоставимы с теми, которые были в 2014 году, когда Госдума принимала решение о введении войск… Новые подразделения, которые они разворачивают на нашей границе, — не только демонстрация силы… Они могут быть использованы для ведения активных боевых действий. Мы должны это понимать и быть к этому готовы», — сказал глава СНБО.

О концентрации российских войск на границе с Украиной Турчинов заявлял в прошлом году.

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