Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 15:11
Просмотров: 79

В Индустриальном районе мужчина за четверть часа совершил грабеж и разбой

В Индустриальном районе мужчина за четверть часа совершил грабеж и разбой

В полицию поступило сообщение о том, что на бульваре Ивана Каркача неизвестный напал на 17-летнюю девушку. 

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Как рассказала заявительница, злоумышленник приставил к ее горлу нож и силой отобрал мобильный. 

Через 15 минут в полицию позвонила 28-летняя жительница Индустриального района. Женщина рассказала, что в парке «Зеленый Гай» ее ограбил неизвестный мужчина - выхватил из рук мобильный телефон.

Приметы нападавшего указывали на то, что преступления совершил один и тот же человек.

Полицейские нашли и задержали злоумышленника. Им оказался 43-летний житель Днепропетровской области. 

У него правоохранители изъяли вещественные доказательства - мобильные телефоны.

По словам начальника Индустриального отдела полиции Сергея Мелешева мужчине придется отвечать по двум статьям Уголовного кодекса Украины - ч. 1 ст. 187 (разбой) и ч. 2 ст. 186 (грабеж). 

Ему грозит до 7 лет лишения свободы. 

Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 