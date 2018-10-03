В Индустриальном районе мужчина за четверть часа совершил грабеж и разбой

В полицию поступило сообщение о том, что на бульваре Ивана Каркача неизвестный напал на 17-летнюю девушку.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Как рассказала заявительница, злоумышленник приставил к ее горлу нож и силой отобрал мобильный.

Через 15 минут в полицию позвонила 28-летняя жительница Индустриального района. Женщина рассказала, что в парке «Зеленый Гай» ее ограбил неизвестный мужчина - выхватил из рук мобильный телефон.

Приметы нападавшего указывали на то, что преступления совершил один и тот же человек.

Полицейские нашли и задержали злоумышленника. Им оказался 43-летний житель Днепропетровской области.

У него правоохранители изъяли вещественные доказательства - мобильные телефоны.

По словам начальника Индустриального отдела полиции Сергея Мелешева мужчине придется отвечать по двум статьям Уголовного кодекса Украины - ч. 1 ст. 187 (разбой) и ч. 2 ст. 186 (грабеж).

Ему грозит до 7 лет лишения свободы.

Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания.

Агентство Телевидения Новости