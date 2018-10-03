Инсулинов для больных диабетом в Харькове хватит до конца года — горсовет

На постоянных комиссиях горсовета обсуждали вопрос о распределении почти 95 миллионов гривен, выделенных из госбюджета на медицинские нужды, сообщают «Харьковские известия».

Эти средства планируют распределить так: 81 миллион гривен — на зарплату медикам, 1 миллион — на закупку препаратов для лечения глазных заболеваний, а оставшиеся 12,5 миллиона — на приобретение инсулинов.

«12,5 миллиона из этих денег мы выделяем на приобретение инсулинов для больных сахарным диабетом, и этих денег у нас хватает до конца года полностью. На сегодняшний день, если мы с вами эти деньги перераспределим из тех возможностей, которые у нас есть, мы вообще закрываем на 100% всю потребность», — говорит директор Департамента здравоохранения Харьковского горсовета Юрий Сороколат.

Вопрос вынесут на ближайшую сессию городского совета, которую планируют провести 17 октября.

В июле на онлайн-конференции в Facebook харьковский городской голова Геннадий Кернес заявлял, что город получил на препараты для диабетиков только 22 миллиона гривен из необходимых 62 миллионов.

В Министерстве здравоохранения ответили, что названная Кернесом сумма почти в 1,5 раза превышает общую потребность Харьковской области, «сформированную на основе списка реальных пациентов и представленную ​​областным департаментом здравоохранения». В МОЗ также заявили, что по законодательству местные власти в Харькове должны обеспечить дополнительное финансирование для обеспечения пациентов препаратами инсулина.

В конце августа решением сессии горсовета на инсулины направили порядка 2 миллионов гривен. В мэрии заявили, что общая потребность — больше 65 миллионов.

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