В Харьковском районе при пожаре в гараже сгорел автомобиль
3 октября в 4:01 спасателям поступило сообщение о пожаре в жилом доме в поселке Покотиловка Харьковского района.
Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской обасти, происшествие случилось на улице Дачной, 44.
На момент прибытия спасателей огонь охватил почти весь гараж площадью около 100 кв.м. и реально мог перекинуться на жилой дом, стоявший на расстоянии 3 метров от горящего гаража.
Спасателям удалось спасти жилье, но огонь уничтожил большое количество имущества в гараже, включая легковой автомобиль «Иж-2125« Комби », 1987 года выпуска.
Пожарные локализовали пожар в 4:37 и ликвидировали его в 6:44.
Погибших и пострадавших нет.
По предварительным данным, причиной пожара могло стать короткое замыкание электросети.