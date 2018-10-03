Из-за заграничных денежных переводов могут отменить субсидию - Минсоцполитики

Денежный перевод из-за рубежа, который превышает 50 тыс. грн, будет трактоваться органами социальной защиты населения как доход и будет учитываться при расчете размера субсидии. Об этом сообщает Министерство социальной политики Украины.

Кроме того, на размер субсидии также может повлиять выигрыш в лотерею, отметили в министерстве.

Однако, как отмечается в разъяснении, "ни депозиты в банке, ни проценты по ним, ни кэшбек не влияют на расчет размера субсидии".

По данным Национального банка Украины, объем частных переводов в Украину из-за рубежа во втором квартале 2018 года составил 2,819 млрд долларов, что на 24% больше, чем за аналогичный период прошлого года (2,262 млрд долларов). НБУ учитывал в своей статистике как официальные, так и неофициальные каналы поступления денег в Украину.

Агентство Телевидения Новости