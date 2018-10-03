Крайне бездарное исполнение 11-метрового удара

Футболист хотел исполнить пенальти в модной манере - с ложным замахом и долгим разбегом.

Речь идет о бразильском футболисте английского "Эвертона" Ришарлисоне, который подошел к 11-метровой отметке в послематчевой серии поединка 1/16 финала Кубка Англии против "Саутгемптона".

Основное время этого матча завершилось вничью - 1:1. Серию же послематчевых пенальти выиграл "Саутгемптон" 4:3, как раз из-за того, что Ришарлисон бездарно исполнил свой 11-метровый. Мяч после его удара полетел гораздо выше ворот.

Ниже - в видеообзоре матча и серии послематчевых пенальти - 11-метровый, пробитый Ришарлисоном, на 3.09.





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