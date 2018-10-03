Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 15:42
Просмотров: 36

Крайне бездарное исполнение 11-метрового удара

Крайне бездарное исполнение 11-метрового удара

Футболист хотел исполнить пенальти в модной манере - с ложным замахом и долгим разбегом.

Речь идет о бразильском футболисте английского "Эвертона" Ришарлисоне, который подошел к 11-метровой отметке в послематчевой серии поединка 1/16 финала Кубка Англии против "Саутгемптона".

Основное время этого матча завершилось вничью - 1:1. Серию же послематчевых пенальти выиграл "Саутгемптон" 4:3, как раз из-за того, что Ришарлисон бездарно исполнил свой 11-метровый. Мяч после его удара полетел гораздо выше ворот.

Ниже - в видеообзоре матча и серии послематчевых пенальти - 11-метровый, пробитый Ришарлисоном, на 3.09.


Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 