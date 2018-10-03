В суданском аэропорту столкнулись самолеты (видео)

В аэропорту Хартума, столицы Судана, столкнулись самолеты Антонов Ан-26 и Антонов Ан-32 Воздушных сил Судана.

Об этом сообщил пользователь Facebook Виталий Трубников на своей странице, опубликовав фото и видео происшествия.

«В аэропорту Хартума, столицы Судана, сегодня столкнулись самолеты Антонов Ан-26 и Антонов Ан-32 Воздушных сил Судана. Обстоятельства пока не известны и о погибших не сообщается. Есть короткое видео с камеры наблюдения, где виден момент столкновения», - написал пользователь соцсети.

Агентство Телевидения Новости