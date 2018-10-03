Кабмин разрешил применять Госспецтрансслужбе спецсредства и бронемашины против правонарушителей
Кабинет министров разрешил сотрудникам Государственной специальной службы транспорта применять в отношении правонарушителей резиновые дубинки, электрошокеры и бронемашины без штатного вооружения.
Соответствующее решение принято на заседании правительства Украины 3 октября.
Уточняется, что были одобрены разработанные Министерством обороны правила применения спецсредств военнослужащими и сотрудниками военизированной охраны Госспецтрансслужбы.
При этом ранее вопрос применения спецсредств сотрудниками данной службы не был урегулирован.
Кабмин разрешил им применять спецсредства против правонарушителей для защиты граждан и самозащиты во время нападения, а также для отражения атаки на сооружения и помещения. Кроме того, разрешено применять спецсредства для задержания и дальнейшей передачи правоохранителям лиц, которые совершили правонарушение и осуществляют сопротивление или пытаются сбежать.
Правительство также утвердило список разрешенных спецсредств для сотрудников Госспецтранслужбы, среди которых - резиновые дубинки, наручники, электрошокеры, резиновые патроны, баллончики со слезоточивым газом и светошумовые гранаты.
Кроме того, Госспецтрансслужбе разрешено использовать бронемашины, но без штатного вооружения.
Напомним, в декабре 2017 года указанная служба перешла в подчинение Министерства обороны Украины.