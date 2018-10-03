У Владимира Кличко новая дама сердца

42-летний Владимир Кличко, завершивший боксерскую карьеру, пришел в себя после разрыва с американской моделью Хайден Панеттьери.

Ноовая дама сердца украинского боксера - «коллега по цеху». Ее зовут Сесилия Брекхус. Брекхус 37 лет, и она достаточно известный норвежский боксер.

На данный момент она – первая женщина в истории, которая собрала все основные чемпионские пояса по основным версиям – WBA, WBC, WBO, IBF, IBO. На профессиональном ринге Сесилия провела 34 поединка и во всех победила, 9 раз – нокаутом, а в 2017 году получила звание "боксер года".

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