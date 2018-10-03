Представлен новый главный тренер донецкого "Олимпика"

Новым главным тренером донецкого «Олимпика» назначен 39-летний специалист Вячеслав Шевчук.

К своей работе Шевчук приступает с сегодняшнего дня и будет готовить команду к матчу 11-тура УПЛ против киевского «Динамо».

С тренером подписан контракт сроком на один год – до декабря 2019 года.

Это первый тренерский опыт для Шевчука. Завершив игровую карьеру в конце 2016 года, он получил тренерский диплом УЕФА категории PRO.

В тренерский штаб «Олимпика» также вошли Руслан Ротань, Владимир Савченко и Антон Дяченко.

Агентство Телевидения Новости