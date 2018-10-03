Под Изюмом в лесу нашли 9 минометных мин

2 октября пиротехнические группы спасателей 5 раз выезжали для разминирования обнаруженных боеприпасов Второй мировой войны.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Всего специалисты-пиротехники за вчерашний день уничтожили 13 боеприпасов, среди которых - 2 крупнокалиберных артснаряда диаметром 122 мм, 10 минометных мин калибра 82 мм и 1 противотанковая мина образца 1941 М 41.

Самая большая из находок была обнаружена в лесном массиве вблизи Изюма, где нашли 9 минометных мин.

Все взрывоопасные находки специалисты изъяли с мест обнаружения и обезвредили на специальных подрывных площадках.

По информации спасателей, всего с начала года пиротехники Харьковщины уже уничтожили 3000 105 взрывоопасных предметов, в том числе 61 авиационную бомбу.

Агентство Телевидения Новости