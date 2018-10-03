В Харькове у работавших в паре наркокурьеров изъяли более 230 свертков с "солями"
1 октября в полицию поступило сообщение о том, что на территории Московского района неизвестные на авто "Fiat" красного цвета что-то раскладывают на дороге и фотографируют.
Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.
Прибывшие по адресу полицейские обнаружили у пассажира иномарки, 22-летней женщины, 206 бумажных свертков с неизвестным веществом синего цвета.
Она пояснила, что в свертках находится психотропное вещество «соли», которое женщина сбывала с помощью Интернета, через один из мессенджеров.
При этом злоумышленница рассказала, что уже успела сбыть 25 свертков путем так называемых «закладок».
В этот же день в полицию поступило сообщение о том, что на улице Академика Павлова неизвестный сбывает наркотики.
Прибывшие на вызов правоохранители установили личность 18-летнего парня и выяснили, что он «работал» с женщиной в паре. У него полицейские изъяли 30 свертков.
Вещественные доказательства правоохранители изъяли и направили на экспертизу.
Во время следствия полицейские установили, что фигуранты длительное время занимаются сбытом наркотических веществ, общаясь с покупателями с помощью мессенджера.
Злоумышленники задержаны, решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения в виде содержания под стражей и сообщения о подозрении по ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины, а также наложения ареста на имущество.
Задержанным подельникам грозит от 4 до 8 лет заключения.