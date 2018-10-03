Франция опровергла информацию об украинской регистрации грузовика с кокаином
Правоохранительные органы Франции опровергли сообщения об украинской регистрации грузовика с кокаином.
Об этом сообщило агентство "Франс Пресс", пишет "Радио Свобода".
Правоохранители сообщили, что грузовик с мороженой рыбой, в которой обнаружили более 650 килограммов кокаина, была зарегистрирован в Нидерландах, а не в Украине.
Сопровождавшие грузовик люди задержаны и оба они оказались гражданами Финляндии, а не Нидерландов, как сообщалось ранее.
Напомним, ранее сообщалось о том, что вблизи французской Тулузы таможенники задержали грузовик с 650 кг кокаина.
Французские СМИ сообщили, что машина зарегистрирована в Украине.
По предварительным данным, оптовая цена груза достигает 3 миллионов евро, а дозами на черном рынке - до 40 млн евро.
Отмечается, что последний раз крупную партию кокаина во Франции изымали в сентябре прошлого года - тогда в порту Гавра изъяли 752 кг наркотика.