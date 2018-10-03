Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 17:00
Просмотров: 65

Франция опровергла информацию об украинской регистрации грузовика с кокаином

Франция опровергла информацию об украинской регистрации грузовика с кокаином

Правоохранительные органы Франции опровергли сообщения об украинской регистрации грузовика с кокаином.

Об этом сообщило агентство "Франс Пресс", пишет "Радио Свобода".

Правоохранители сообщили, что грузовик с мороженой рыбой, в которой обнаружили более 650 килограммов кокаина, была зарегистрирован в Нидерландах, а не в Украине.

Сопровождавшие грузовик люди задержаны и оба они оказались гражданами Финляндии, а не Нидерландов, как сообщалось ранее.

Напомним, ранее сообщалось о том, что вблизи французской Тулузы таможенники задержали грузовик с 650 кг кокаина.

Французские СМИ сообщили, что машина зарегистрирована в Украине.

По предварительным данным, оптовая цена груза достигает 3 миллионов евро, а дозами на черном рынке - до 40 млн евро.

Отмечается, что последний раз крупную партию кокаина во Франции изымали в сентябре прошлого года - тогда в порту Гавра изъяли 752 кг наркотика.

 

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 