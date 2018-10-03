В Изюме грузовик военных врезался в дерево - водитель в больнице

Сегодня в 8-30 в Изюме военный автомобиль МАЗ врезался в дерево - 22-летний водитель с переломом ноги был госпитализирован.

Как сообщили в отделе коммуникаций ГУНП Харьковской области, установлено, что грузовин в составе колонны двигался в направлении Харькова. По предварительной информации, двигавшийся впереди МАЗа автомобиль резко затормозил и машины столкнулись. После чего МАЗ выехал на обочину и врезался в дерево.

Для установления причин аварии будут назначены экспертизы. Информация о ДТП внесена в ЕРДР.





Агентство Телевидения Новости