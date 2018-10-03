БМВ ночью влетел в остановку общественного транспорта, водитель скрылся с места происшествия

Александр продает здесь цветы уже года три. Мужчина говорит, что этот перекресток никогда спокойным не был. Почти каждую неделю здесь происходят столкновения автомобилей, уверяет он. Именно поэтому сегодняшнее приключение не слишком его удивило

Александр, свидетель

Жигули ехало по проспекту Науки, а джипик поворачивал налево на 23 Августа. Ну, он не пропустил и въехал в него. Скорая приезжала, там у женщины-водителя голова в крови была, а больше не видел ничего

Дорогу не поделили автомобили Suzuki Vitara и ВАЗ 2110. Авторегистратор, установленный в ВАЗе, заснял момент столкновения - просто на перекрестке улиц 23-го августа и проспекта Науки. По предварительной информации, бригада скорой медицинской помощи забрала в больницу водителя Suzuki Vitara.

А вот продавец Любовь событием потрясена. Женщина говорит, что проработала водителем трамвая более 17-ти лет и спокойно смотреть на такие дорожно-транспортные происшествия просто не может.

Любовь, продавец

Я вот туда вышла, сюда, в крытый. Слышу, вот так хлопок. Я раньше работала водителем. Я не могу этого переносить. Поэтому, честно говоря, этого не видела. Сюда только зашла, слышу - хлопок. Потом туда глянула, а долго смотреть, ну…

Алла, свидетель

Там дим, я тільки дивилася, який-то, во-первих, треск. Громкий треск и дим, а потом приїхала скора, міліцію я не бачила . Скорая приїхала. По всей вероятности, ее кто-то вызвал, і забрали

Для оформления ДТП и установления обстоятельств патрульные вызвали на место столкновения следственно-оперативную группу.

А вот остановка общественного транспорта на улице Конева. В нее врезался автомобиль БМВ. К счастью, это случилось ночью, говорят местные жители, ведь днем здесь часто бывает многолюдно. Сергей работает неподалеку. Подробности происшествия он узнал от напарника, когда сменил его утром

Сергей

Пьяный был, нерусский БМВ, было на литовских номерах. Больше ничего такого… то есть, в час ночи это произошло, он, видно, в поворот входил на большой скорости, по-видимому, потому что он перелетел бордюр и все. Еще что примечательно, пока машина торчала в стене передком, два экипажа проезжали - никто ничего… скажем так – «на морозе», а потом, когда приехала Газель, это тоже он мне рассказывал, и начали вытягивать, тогда проезжавший экипаж начал что-то делать

В патрульной полиции пояснили, что те экипажи спешили на другие срочные вызовы, поэтому передали ориентировку своим коллегам, которые, собственно, и приехали на место происшествия.

Карина Курбанова, пресс-офицер управления патрульной полиции

Під час спілкування з цим громадянином були виявлені ознаки алкогольного сп»яніння, запропоновано пройти огляд на стан сп»яніння. На що громадянин погодився. Огляд за допомогою алкотестеру, драгер 0,97 проміле, що перевищує допустиму норму в декілька разів, адже допустима норма 0,2 проміле

На гражданина составлено три административных протокола, добавила Карина Курбанова, - за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии, нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортного средства и оставление места ДТП.

Агентство Телевидения Новости