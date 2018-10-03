16 танков и новые БТР-4: Турчинов передал украинской армии модернизированную технику

Автоматическая система управления огнем с лазерным дальномером и комплексом, который позволяет вести огонь управляемыми ракетами, восстановленные двигатели, а также повышенная защита. Над усовершенствованием основных боевых танков, которые есть на вооружении десантно-штурмовых войск и бронетанковых подразделений, харьковские конструкторы работали в течение нескольких месяцев. Сегодня 16 полностью модернизованных единиц предприятия укроборонпрома передали украинской армии.

Александр Хлань, директор ГП «Завод им. Малышева»:

Модернизировали до современного уровня, сделали полный капремонт, это ходовая часть, защита, ночное видение, это та основа, которая требует современного ведения боя.

Павел Букин, генеральный директор ГК «Укроборонпром»:

Вартісні показники. Міноборони, на сьогоднішній день, та система, як склалась, повністю контролює собівартість надання ремонтних послуг, тому я можу запевнити, що вартість техніки є найнижчою з усіх можливих, а якість – найвища з усіх можливих.

Кроме модернизированных танков, военным передали также 5 новеньких БТР-4, только что изготовленных харьковскими конструкторами. К тому же, на заводе имени Малышева анонсировали начало серийного производства бронетранспортеров с экспериментальным корпусом.

Александр Хлань, директор ГП «Завод им. Малышева»:

Первый экспериментальный корпус БТР-4, он уже готов на заводе Малышева и мы пойдем в серийное производство. Также БТР-3 корпус, я думаю, со сдвижкой от БТР-4 на 2 месяца.

Выполнять боевые задачи с помощью новой техники, подчеркнул секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов, военные начнут уже в ближайшее время.

Александр Турчинов, секретарь СНБО Украины:

Справа в тому, що техніка повністю готова до експлуатації, треба сідати команді за ричаги танка і вести в бій, тобто вона готова до використання в бойових умовах, тому затримки тут не буде. І військовими, які її прийняли, вона буде доставлена до військових частин.

Во время визита в Харьков Александр Турчинов не только передавал больше 20 единиц техники, но и осмотрел боевые машины и комплексы, которые пока - в разработке. в частности, конструкторы впервые показали оперативно-тактический комплекс "Гром" ил ипо-другому "Сапсан". Аналогов ему в Украине пока нет. Все секреты по поводу преимуществ в борьбе с противником, разработчики не раскрывают. Озвучивают некоторые характеристики. Скорость - до 90 километров на час, дальность действия - больше 200 километров, вес боевой части - 480 килограммов. Одна из особенностей - сверхвысокая точность поражения целей, даже с усиленной защитой, и возможность ракеты менять траекторию полета.

Александр Кушнарев, заместитель ген. конструктора по проектированию КБ "Южное":

Маневры разные могут быть, они вводят в заблуждение противоракетную оборону противника. И затрудняют поражение, то есть использование этих маневров на конечном участке полета повышает вероятность преодоления противоракетной обороны.

Когда сверхмощный оперативно-тактический ракетный комплекс появится на вооружении украинской армии конструкторы не разглашают и отмечают, что над его усовершенствованием продолжают работать.

Агентство Телевидения Новости