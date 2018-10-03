Гражданство РФ и госизмена: СБУ разоблачили в сотрудничестве со спецслужбами страны-агрессора сбежавшего главу Холодногорской РГА Максима Мусеева

Информацию о том, что председатель одной из городских районных администраций Харькова был завербован спецслужбами Российской Федерации, озвучил заместитель главы Службы безопасности Украины Виктор Кононенко.

По его словам, это произошло еще в 2015 году во время пребывания Мусеева в Крыму, где он согласился работать на спецслужбы противника и получил российский паспорт, который вскоре поменял на другой - уже с московской пропиской - и личный налоговый код гражданина РФ.

Позже СБУ обнародовали фотографии, на которых легко узнать председателя райадминистрации, депутата от фракции «Видродження» Максима Мусеева.

Виктор Кононенко, заместитель председателя СБУ

Зустрічі з кураторами здійснювались як на территорії РФ, незважаючи на те, що вказана особа мала допуск до держтаємниці, так й на території третіх країн. Їм активно використовувались оспосередковані канали зв"язку, а саме: електронна пошта та видані мобільні телефони зі спеціальними мобільними додатками. З ініціативи чиновника було створено альтернативні організації ветеранів АТО, які замість допомоги ветеранам займалися здирництвом та збором інформації, яка носить військовий і мобілізаційний характер. Так їм вдалося зібрати списки учасників АТО, які були передані замовнику, їм - російській стороні.

Вымогательство ветеранов АТО из псевдоорганизации было разоблачено правоохранителями двумя неделями ранее. Тогда во время задержания рекетиров, которые требовали деньги с застройщика, был застрелен один из подозреваемых.

Впрочем, будет ли в дальнейшем фамилия Мусеева фигурировать в этом деле, следователи не уточняют: пока ему объявили подозрение по статье "Государственная измена". Правда, заочно - по данным спецслужб, чиновник сейчас скрывается на территории России.

По крайней мере, на рабочем месте - в Холодногорской администрации - его нет. По официальной версии он - на больничном. Отменил Мусеев и личные приемы, не посещает заседания депутатской комиссии по вопросам бюджета, которую он, собственно, и возглавляет.

Последнее фото в соцсетях, на котором он изображен еще в Харькове, датировано 26 августа, где он присутствовал на праздновании юбилея библиотеки.

Уже сразу после этого Мусеев разместил сначала пост о том, что против него готовятся провокации, а потом уточнил, что его назовут "агентом Кремля".

Сегодня, после брифинга СБУ, Мусеев вышел в сеть и никак не определил свое местонахождение.

С официальной страницы Максима Мусеева

О сегодняшних заявлениях. Правоохранительные органы отрабатывают политический заказ по устранению оппонентов. Я знал о готовящихся провокациях и неоднократно говорил об этом. Реальных доказательств моей противоправной деятельности нет и быть не может. Скоро я расскажу о том как, кем и посредством чего было сфабриковано дело, как проводили обыск без понятых и адвоката, взломав двери, как подбрасывали телефон и т.д.

Объяснять политическим преследованием вопрос правоохранителей к нему Мусееву приходится не впервые. Кроме дела о государственной измене, ГПУ и ДФС расследуют ряд производств по неуплате налогов и присвоении имущества в особо крупных размерах фирмами, связанными с этим чиновником. Речь идет о предприятиях "Ваго-рев", "СМП-753" и "СПО", которые были контрагентами Харьковского метрополитена и других коммунальных предприятий, и через которые, по мнению следствия, могли вымыть из бюджета немалые деньги, как минимум 66 миллионов.

Кроме этого, Мусеева подозревали в нарушении антикоррупционного законодательства за голосование в земельном вопросе в пользу матери. Правда, тогда, год назад, суд не увидел здесь нарушения закона, а сам Мусеев это также назвал политическим преследованием.

Максим Мусеев, депутат горсовета, 2017 (архив)

Я в этом вижу политический мотив, дело в том, что во время следственных действий после того, как меня ознакомили с протоколом, через полчаса информация была у СМИ. Что противоречит законодательству - тайна следствия до судебного решения.

При этом спецслужбы Украины до сих пор не говорили ни о каких претензиях относительно деятельности Мусеева на должности как депутата, так и чиновника, хотя в медиа неоднократно писали о его антиукраинской позиции, в частности, об участии в создании отрядов «титушек» и «гопников» Антимайдана.

После Мусеев неоднократно высказывал поддержку сепаратистам в соцсетях, а «евромадановцев» называл "отбросами общества"- его цитата.

Также надо отметить, что Максим Мусеев - один из самых близких к Геннадию Кернесу депутатов и чиновников. Еще в 2012 году он стал председателем Холодногорской администрации, проработал до сих пор на руководящих должностях в различных КП.

При этом в горсовете заявления СБУ относительно обвинений Мусеева не комментируют.





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