Экс-комбата «Харьков-1» задержали на крупной взятке

О результатах операции военной прокуратуры Донецкого гарнизона и СБУ в Донецкой и Луганской областях 3 октября сообщает штаб Операции объединённых сил.

«…за совершение преступления по уголовному производству по ч. 3 ст. 368 УК Украины задокументирован факт вымогательства и получения начальником одного из городских отделений полиции в Донецкой области майором полиции Я. неправомерной выгоды в сумме 200 тысяч гривен от гражданина Украины за принятие уголовно-наказуемых мер реагирования к неустановленным лицам, которые незаконно похищают урожай с арендованных последним земель сельхозназначения», — говорится в сообщении штаба.

На одном из оперативных фото фигурант лежит на столе на фоне карты Дружковки. Что с ним, в сообщении штаба не сказано.

Следователи проводят обыски на рабочем месте и дома у начальника отделения, готовят подозрение. При избрании меры пресечения будут настаивать на содержании под стражей и отстранении от должности.

В 2014-2015 годах Сергей Янголенко возглавлял батальон «Харьков-1», созданный по решению главы МВД одновременно с батальоном «Слобожанщина» и ротой «Харьков-2». По информации «Новостного портала», с марта 2018 года Сергей Янголенко исполнял обязанности начальника Дружковского отделения полиции. 30 августа назначен начальником. Сергей Янголенко награждён президентской медалью «За военную службу в Украине» и имеет наградное оружие.

Его брат Андрей Янголенко возглавлял батальон «Слобожанщина» и тоже находился под следствием. В сентябре 2015-го его задержали по подозрению в подготовке к покушению на главу МВД Арсена Авакова, высокопоставленных милиционеров, народного депутата, волонтёров и бизнесменов. Андрей Янголенко вышел под залог, который внёс сам Аваков.

Братья Янголенко служили в харьковском спецподразделении «Беркут».

МедиаПорт: Новости Харькова и Украины