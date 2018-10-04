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Легковушка протаранила трамвай - есть пострадавшие

Легковушка протаранила трамвай - есть пострадавшие

Сегодня утром около 5-45 на улице на Академика Павлова-55 столкнулись автомобиль Audi и трамвай 27 маршрута. 

По информации директора Департамента по делам информации и связей с общественностью Харьковского горсовета Юрия Сидоренко, три человека в результате лобового столкновения получили травмы и были доставлены в больницу. По предварительным данным, у одного из пострадавших травма грудной клетки, у другого - травма головы, третий был госпитализирован без сознания.

Обстоятельства уточняются.

Агентство Телевидения Новости

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