Легковушка протаранила трамвай - есть пострадавшие

Сегодня утром около 5-45 на улице на Академика Павлова-55 столкнулись автомобиль Audi и трамвай 27 маршрута.

По информации директора Департамента по делам информации и связей с общественностью Харьковского горсовета Юрия Сидоренко, три человека в результате лобового столкновения получили травмы и были доставлены в больницу. По предварительным данным, у одного из пострадавших травма грудной клетки, у другого - травма головы, третий был госпитализирован без сознания.

Обстоятельства уточняются.

Агентство Телевидения Новости