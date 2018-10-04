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Где в Харькове на сегодня нет воды (адреса)

Где в Харькове на сегодня нет воды (адреса)

В ряде домов нескольких районов Харькова сегодня, 4 октября, временно отсутствует водоснабжение.

Киевский район: ул. Шишковская, 12 (п. №2, стояк) до 17:00 04.10.18 г.; пос. Лесной (ч/с) до 18:00 04.10.18 г.; ул. Мироносицкая, 81/85, ул. Шишковская, 20 (п. №1, стояк), ул. Лермонтовская, 38 (п. №1, стояк) - до 20:00;

Московский район: ул. Халтурина, 55 (спаренный стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 55 (п. №1, стояк) - до 20:00;

Немышлянский район: б-р Б.Хмельницкого, 26 (п. №4, спаренный стояк), ул. Ощепкова, 14/22 (п. №5, спаренный стояк) - до 17:00;

Новобаварский район: ул. Полтавский Шлях, 65 - до 20:00;

Основянский район: пер. Армянский, 1/3 (п. №2, стояк) - до 20:00;

Слободской район: ул. Полевая, 4 (п. №3, стояк) - до 20:00;

Шевченковский район: ул. Тобольская, 31 (п. №3), пер. 23 Августа, 1 (п. №4) - до 20:00. 

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