Где в Харькове на сегодня нет воды (адреса)
В ряде домов нескольких районов Харькова сегодня, 4 октября, временно отсутствует водоснабжение.
Киевский район: ул. Шишковская, 12 (п. №2, стояк) до 17:00 04.10.18 г.; пос. Лесной (ч/с) до 18:00 04.10.18 г.; ул. Мироносицкая, 81/85, ул. Шишковская, 20 (п. №1, стояк), ул. Лермонтовская, 38 (п. №1, стояк) - до 20:00;
Московский район: ул. Халтурина, 55 (спаренный стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 55 (п. №1, стояк) - до 20:00;
Немышлянский район: б-р Б.Хмельницкого, 26 (п. №4, спаренный стояк), ул. Ощепкова, 14/22 (п. №5, спаренный стояк) - до 17:00;
Новобаварский район: ул. Полтавский Шлях, 65 - до 20:00;
Основянский район: пер. Армянский, 1/3 (п. №2, стояк) - до 20:00;
Слободской район: ул. Полевая, 4 (п. №3, стояк) - до 20:00;
Шевченковский район: ул. Тобольская, 31 (п. №3), пер. 23 Августа, 1 (п. №4) - до 20:00.