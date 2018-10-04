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Купеческий мост закрыли для авто до конца года

Купеческий мост закрыли для авто до конца года

Как сообщили в пресс-службе горсовета, движение транспорта по Купеческому мосту, на участке от спуска Соборного до Лопанской набережной, ограничено до 31 декабря.

Раньше  движение планировалось возобновить 4 октября, но сроки изменились в связи с увеличением объема работ по капитальному ремонту моста. В Департаменте инфраструктуры напоминают, что двустороннее движение для объезда закрытого участка организовано по полосе встречного направления.

Агентство Телевидения Новости

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