Купеческий мост закрыли для авто до конца года

Как сообщили в пресс-службе горсовета, движение транспорта по Купеческому мосту, на участке от спуска Соборного до Лопанской набережной, ограничено до 31 декабря.

Раньше движение планировалось возобновить 4 октября, но сроки изменились в связи с увеличением объема работ по капитальному ремонту моста. В Департаменте инфраструктуры напоминают, что двустороннее движение для объезда закрытого участка организовано по полосе встречного направления.

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