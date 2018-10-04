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Почтальон почти год воровала деньги у харьковского пенсионера

Почтальон почти год воровала деньги у харьковского пенсионера

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, в суд направили обвинительный акт в отношении 46-летней женщины-почтальона, которая около год присваивала часть пенсии 82-летнего дедушки. Установлено, что с октября прошлого года по август текущего почтальон не отдавала местному жителю часть денег.

Пожилой мужчина расписывался в ведомостях, не глядя на сумму, которую должен был получить. Пользуясь доверием старика, женщина ежемесячно присваивала по тысяче гривен с его пенсии. Присвоенное подозреваемая тратила на собственные нужды.

Почтальону инкриминируется совершение преступления по статье "присвоение чужого имущества, вверенного лицу, совершенное повторно". Санкция статьи предусматривает  лишения свободы от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Агентство Телевидения Новости

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