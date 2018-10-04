У главы Госрезерва Украины проводят обыски (фото, видео)

Как сообщил Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, киевская прокуратура объявила подозрение и провела обыски у руководителя Госрезерва Украины Вадима Мосийчука.

Он в 2017 году решил переместить зерно из Харьковской в Черкасскую область якобы в связи с опасностью потери из-за близость АТО! Что на самом деле стояло за изменением места хранения - установит следствие.

При этом, Генпрокурор подчеркнул, что убытки от такого приказа чиновника превысили 6 миллионов гривен. Сам глава Госрезерва сообщил, что утро в его квартире началось с обысков, а при вручении документа о подозрении адвоката и соседей в жилье не пускали.

Агентство Телевидения Новости