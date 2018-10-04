В Харьковской области подписали 1,5 миллиона деклараций с врачами — ХОГА

О ходе медицинской реформы в регионе рассказал на пресс-конференции 3 октября замглавы Харьковской обладминистрации Михаил Черняк.

По его данным, на сегодняшний день жители области подписали почти 1,5 миллиона деклараций с врачами, и каждую неделю эта цифра увеличивается на 23-25 ​​тысяч.

«Мы рассчитываем, что с такими темпами сможем завершить подписную кампанию до конца года, чтобы следующий год медицинские учреждения могли начать в новых финансовых условиях», — отметил Черняк.

Быстрее всего подписная кампания идёт в Барвенковском (80,5% жителей), Нововодолажском (76,7%), Дергачёвском (74,5%) и Золочевском (70,6%) районах.

По состоянию на 27 сентября, коммунальными неприбыльными предприятиями стали 148 медучреждений (71,8%). Из них 41 — областного подчинения, 67 — города Харькова, 40 — районов области.

Договоры с Национальной службой здоровья в целом по региону подписали 60 предприятий — медучреждений первичного звена, из них 34 поликлиники Харькова и 26 центра первичной медико-санитарной помощи в районах.

В районах области работают 644 врача первичного звена, в системе e-Health уже зарегистрировались 639 из них. Из 333 амбулаторий «первички» к e-Health подключены 326.

По словам Черняка, средняя сумма, которую Национальная служба здоровья выделяет на пациента в Харьковской области, составляет 750 гривен.

«Первички» уже получают деньги в соответствии с количеством пациентов, с которыми подписаны соглашения. Финансирование учреждений увеличилось в 1,5 раза, заработная плата семейных врачей выросла в 2-2,5 раза и составляет сегодня 15-16 тысяч гривен. Это при том, что врачи пока не набрали предельного количества пациентов», — рассказал он.

По данным НСЗУ на 24 сентября, в Харьковской области медучреждениям-партнёрам Нацслужбы, которые вошли в «первую волну», уже выплатили 10 553 926 гривен.

Подробнее о том, как проходит медреформа в Харьковской области, читайте в статье «Першопрохідці медичної реформи».

МедиаПорт: Новости Харькова и Украины