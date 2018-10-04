Апелляционный суд вернул городу земли в центре Харькова

Харьковский апелляционный хозяйственный суд удовлетворил апелляционную жалобу прокурора, вернув в коммунальную собственность земли по проспекту Науки. Также отменено решение первой инстанции, которое постановило более 1 га земли в центре города отдать псевдо-ЖСК.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры. По их данным, в конце декабря 2015 года решением горсовета участок стоимостью более 7 миллионов безвозмездно получил один из ЖСК. Однако, землю выделили с нарушениями требований законодательства.

В частности, решение о создании ЖСК и списки членов кооператива не утверждены исполнительным комитетом Харьковского горсовета; кооператив не создавался при исполкоме местного совета, при предприятии, учреждении или организации. На момент создания ЖСК все его члены уже достигли 30-летнего возраста и не нуждались в улучшении жилищных условий.

В связи с этим прокуратура обратилась в суд с иском о возврате участка городу. В 2015 году хозяйственный суд области удовлетворил иск прокурора, но в марте 2017 года

Киевский районный суд отказался признать недействительным устав псевдо-ЖСК. «Липовый» кооператив обжаловал судебное решение о выделении земли под застройку. Дело в целом не раз рассматривались судами, в том числе в кассационной инстанции, по ходатайству прокуратуры назначила новое рассмотрение.

В 2018 году суд первой инстанции принял решение в пользу псевдо-ЖСК, который получил городские земли с многочисленными нарушениями норм закона. Но Харьковский апелляционный хозяйственный суд таки довлетворил иск прокурора, приняв решение о возвращении незаконно отчужденных земель в собственность города.

Сейчас постановление суда вступило в силу и ход его выполнения находится на контроле прокуратуры области.

Агентство Телевидения Новости