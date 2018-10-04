Хулиган обстрелял из пневматики киоск в Харькове (фото)

Как сообщили в отделе коммуникации ГУ НП в Харьковской области, инцидент произошло вечером 29 сентября. В совершении преступления правоохранители разоблачили 48-летнего харьковчанина.

Нетрезвый покупатель киоска и поссорился с еще одним посетителем. Потом сделал несколько выстрелов из неустановленного оружия в сторону киоска. В результате происшествия никто из людей не пострадал.С места происшествия сотрудники следственно-оперативной группы изъяли два металлических предмета, внешне похожие на расплющенный шар.

Злоумышленник объяснил, что, стрелял из пневматического пистолета, который затем выбросил. Открыто уголовное производство по статье "хулиганство" Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит до 7 лет лишения свободы.

Агентство Телевидения Новости