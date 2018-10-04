Харьковская область готова к отопительному сезону - ХОГА

Сегодня, 4 октября, в Кабмине прошло селекторное совещание под председательством Вице-премьер-министра - Министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Геннадия Зубко.

Об этом сообщили в пресс-службе ХОГА.

Во время совещания обсудили состояние готовности хозяйственного комплекса и объектов социальной сферы харьковского региона к работе в зимний период.

В начале совещания он подчеркнул личную ответственность руководителей органов власти и местного самоуправления в обеспечении подготовки к отопительному сезону.

Как отметил вице-премьер-министр, с проведением в 2015 году финансовой децентрализации на места были максимально переданы средства. По его данным, на сегодня бюджеты развития составляют 200 млрд грн.

Он также сообщил, что НАК «Нафтогаз» поручено заключить до 15 октября договоры на поставку газа с производителями тепла, которые предоставляют услуги населению по отоплению и снабжению горячей водой.

«Нафтогазу» вместе с операторами поручено обеспечить бесперебойную поставку газа производителям тепла в отопительный период.

По утверждению заместителя Министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Эдуарда Кругляка, с технической точки зрения страна готова к отопительному сезону.

«Состояние технической подготовки к зиме у нас на сегодня составляет 99,8%. По жилищному фонду - из 161 тыс. 295 домов практически готовы 161 тыс. 200 домов. В 90 домах завершают работы технического характера. Объекты социально-культурного назначения, теплоснабжения и водоканализационного хозяйства готовы на 99,8%. Это же касается и дорожного хозяйства», - привел данные Эдуард Кругляк.

Первый заместитель председателя Харьковской ОГА Марк Беккер также отчитался о готовности ЖКХ и объектов социальной сферы области к осенне-зимнему периоду. Так, из 14 тыс. 582 домов жилого фонда готовы 99,6%. В тепловом хозяйстве подготовлено 100% котельных и центральных тепловых пунктов, 97% тепловых сетей. В водопроводно-канализационном хозяйстве подготовка выполнена на 100%.

Также была подчеркнута 100%-ая готовность социальной сферы - подготовлены 2 тыс. 532 учреждения (771 общеобразовательное учебное заведение, 725 дошкольных учебных заведений, 1036 объектов здравоохранения).

По мнению Марка Беккера, на Харьковщине готовы к началу отопительного сезона, вопрос включения объектов социально-культурной сферы находится на контроле ХОГА и состоится в установленные сроки.

Агентство Телевидения Новости