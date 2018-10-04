Покушение на убийство. Студенты харьковского музыкального училища с ножом выясняли отношения

День, когда он получил три удара ножом от однокурсника, Денис Крохмаль запомнил до мельчайших деталей. Говорит, что конфликты с Романом Янушкевичем начались еще на первом курсе. Янушкевич постоянно оскорблял парня из-за роста и избыточного веса. И постоянно провоцировал, унижая его девушку. А потом, рассказывает Денис, вообще до драки дошло, потому что Роман ударил его возлюбленную.

Денис Крохмаль, пострадавший

Я подошел, его развернул к себе лицом, дал ему пощечину. Вот, он упал, после чего меня оттолкнули, чтобы я, ну, я его не собирался трогать дальше. После этого я к нему, ну он, получается, перевернулся со спины на «карачки», я к нему подбежал. Потому что знал, что он щас поднимется и начнёт драку, а я уже драться не хотел и после этого я уже почувствовал удар в живот и два раза - в ногу.

По заключению врачей, у Дениса в результате ножевых ранений были повреждены толстая, тонкая кишка и правое бедро.

На операции и лечение родители парня потратили более тридцати тысяч гривен.

Впрочем, если бы у него не хватило силы задержать руку Романа с раскладным ножом, все могло бы закончиться более трагично, уверен парень.

Хотя защитник подозреваемого в покушении на убийство Романа Янушкевича - Денис Калуцкий, рассказывает о совершенно других обстоятельствах.

Денис Калуцкий, адвокат подозреваемого

На мою думку, обвинувачений по цій кримінальній справі насправді є потерпілим. Адже одночасно з цією справою зараз на розгляді у Шевченківському районному відділку знаходиться також кримінальне провадження за заявою пана Янушкевича, обставини цієї справи прямо вказують на те, що на нього було здійснено напад, і він мав захищати себе якимось чином.

Сам Роман Янушкевич от общения с прессой отказался, сообщив, что все комментарии предоставит его защитник. Сейчас на Романа не распространяется мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, так как его срок истек еще в июле, и с тех пор ходатайств о его продлении от прокуратуры не поступало. Каждый раз - по разным причинам. Такое затягивание с продлением меры пресечения возмущает сторону потерпевшего.

Сергей Мырось, адвокат потерпевшего

На сегодняшний день не существует ни одной, то есть обвиняемый Янушкевич, он спокойно может передвигаться, у него нет никаких ограничений, на сегодняшний день, по информации из училища - он отчислен за неуспеваемость, за несдачу экзаменов. То есть существуют определённые риски на то, что он способен скрыться.

На этот раз, после подачи жалобы о бездеятельности прокурора от Сергея Мырося, которое судьи отклонили, прокурор Владлен Слон все же подал ходатайство о продлении меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Ибо, по мнению прокуратуры, учитывая тяжесть преступления, парень может влиять на свидетелей и скрываться от следствия.

Владлен Слон, прокурор Харьковской местной прокуратуры №1

У вигляді цілодобового домашнього арешту щодо Янушковича Романа Володимировича. Покладається необхідність запобігання подальшим спробам переховуватись від суду, незаконно впливати на потерпілого, свідка в цьому кримінальному провадженні, а також вчиняти інші кримінальні правопорушення, злочини. Можливість переховування Янушковича Романа Володимировича від суду підтверджується тим, що підозрюванний вчинив особливо тяжкий злочин проти життя та здоров"я особи.

Впрочем, стороне обвинения по закону предоставили время на ознакомление с ходатайством, потому что на вызов прокуратуры защитник Янушкевича не смог явиться.

Поэтому рассмотрение дела перенесли на 24 октября.

Агентство Телевидения Новости