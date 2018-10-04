Теща заказала смерть зятя-чиновника: в деле появились новые детали

На скамье подсудимых Наталья Морозовская оказалась за заказ убийства своего зятя-чиновника. Женщина нашла киллера, который бы смог обставить смерть зятя так, как будто она наступила по естественным причинам - от сердечного приступа.

О планах Натальи узнало СБУ, которое инсценировало смерть мужчины. Сегодня на очередном заседании по этому делу состоялся допрос потерпевшего.

Владислав Васенко, пострадавший

Когда я первый раз узнал, что готовилось, как готовилось, как цинично и долго это всё обсуждалось, я еще раз говорю о том, что человек не только планировал моё убийство, но и ограбление моей квартиры после моей смерти, рас праву с моей женой… Ну, это очень неприятно и читать, и слышать, и осознавать на самом деле.

После развода Владислав с женой не могли поделить имущество, а также краеугольным камнем в семье стала их дочь.

Морозовская не сдерживается. Со скамьи подсудимых комментирует ответы зятя и возмущается. Говорит: мужчина обманывает. И обставляет факты так, чтобы к нему не возникало вопросов

Наталья Морозовская, обвиняемая

Васенко сказал, что ребенка он видел два раза в неделю, по два часа. Пускай теперь Васенко скажет, сколько он на самом деле. - Ну, це не стосується справи. – Как это не стосується? Ну, ви понимаете, когда человек врет на каждом шагу.

Адвокаты Натальи Морозовской сейчас готовят ряд ходатайств, связанных с тем, что зять подставил тещу, чтобы забрать бизнес.

Игорь Касьянов, адвокат Н. Морозовской

Мы считаем, что в данном случае присутствует совершение преступления. Можно говорить, был корыстный мотив, не было корыстного мотива, но есть бизнес, который принадлежал одной его жене, а теперь принадлежит его другой жене. Ну, то есть понимаете, и у него были неоднократные попытки, ну сейчас я не буду говорить, вернуть этот бизнес, и вернулся он только после того, как Морозовская оказалась в тюрьме.

Сейчас Морозовская и далее будет находиться в СИЗО.

Следующее заседание назначено на конец октября.

Женщине инкриминируют три статьи: подготовка, реализация убийства и непосредственно убийство. Это может грозить ей даже пожизненным заключением.

Агентство Телевидения Новости