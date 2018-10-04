Дело Добкина о "кооперативной схеме" идет в суд, - Луценко

Генеральный прокурор Юрий Луценко пообещал, что его подчиненные в ближайшие дни вручат обвинительный акт члену парламентской фракции "Оппозиционного блока" Михаилу Добкину по делу о "кооперационной схеме" хищения земли в Харькове.

"Михаил Добкин… Наконец-то ознакомился и он, и те, кто проходят с ним по делу. В пятницу или в понедельник-вторник следующие им… будут предъявлены обвинительные акты, и дело идет в суд", - сообщил руководитель ГПУ на заседании комитета Верховной Рады по вопросам регламента в среду, 3 октября.

Напомним, что 13 июля 2017 года Верховная Рада одобрила снятие депутатской неприкосновенности с члена парламентской фракции "Оппозиционного блока" Михаила Добкина, а также поддержала решение о его задержании и аресте.

15 июля 2017-го Печерский райсуд Киева арестовал Добкина на два месяца с альтернативой залога в 50 млн гривен. А 19 июля этот же суд наложил арест на имущество депутата.

Позже Добкин сообщил о том, что депутат от "Оппоблока" Вадим Новинский внес за него 30 млн гривен, а бывший вице-премьер-министр Борис Колесников – 20 млн гривен.

Депутата подозревают в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса.

По данным следствия, Добкин с сообщниками завладели в Харькове земельными участками площадью более 74 га, чем нанесли городу ущерб на общую сумму более 230 млн грн.

Злоумышленники пользовались прорехами в законодательстве, раздавая землю приближенным к городской власти чиновникам и бизнесменам как лицам, "нуждающимся в улучшении жилищных условий".

Земля, переданная застройщикам бесплатно, использовалась для коммерческого строительства многоквартирных домов и особняков в рекреационных зонах города.

Агентство Телевидения Новости