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За незаконное использование кальянов оштрафовали харьковский бар

За незаконное использование кальянов оштрафовали харьковский бар

По обращению потребителя специалисты ГУ Госпродпотребслужбы провели неплановую проверку заведения «Бардым», расположенного на  улице Пушкинской, 96 в Харькове.

Об этом сообщили в ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области.

Факты, изложенные в обращении потребителя, подтвердились.

Запрещенное законом Украины «О мерах по предупреждению и уменьшению употребления табачных изделий и их вредного влияния на здоровье населения» курение кальянов в помещении «Бардым» было зафиксировано на видео.

Также в данном заведении имелся прейскурант цен на кальяны с различными вкусами.

Кроме того, в помещении «Бардым» отсутствовала информация, состоящая из графического знака о запрете курения и текста следующего содержания: «Курение запрещено».

По выявленным нарушениям антитабачного законодательства предприятие «Бардым» оштрафовали на 3000 гривен.

 

Агентство Телевидения Новости

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