За незаконное использование кальянов оштрафовали харьковский бар
По обращению потребителя специалисты ГУ Госпродпотребслужбы провели неплановую проверку заведения «Бардым», расположенного на улице Пушкинской, 96 в Харькове.
Об этом сообщили в ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области.
Факты, изложенные в обращении потребителя, подтвердились.
Запрещенное законом Украины «О мерах по предупреждению и уменьшению употребления табачных изделий и их вредного влияния на здоровье населения» курение кальянов в помещении «Бардым» было зафиксировано на видео.
Также в данном заведении имелся прейскурант цен на кальяны с различными вкусами.
Кроме того, в помещении «Бардым» отсутствовала информация, состоящая из графического знака о запрете курения и текста следующего содержания: «Курение запрещено».
По выявленным нарушениям антитабачного законодательства предприятие «Бардым» оштрафовали на 3000 гривен.