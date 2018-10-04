Сергей Янголенко, защищавший Харьков от "русского мира" - взяточник и вымогатель? Или провокация СБУ?

Бывший сотрудник "Беркута", затем комбат батальона "Харьков-1", защищавший Харьков от "русского мира" начальник Дружковского отделения полиции Сергей Янголенко подозревается в вымогательстве и получении взятки в размере 200 тысяч гривен.

Во время бурных событий четырехлетней давности - в апреле 2014-го года в Харькове были созданы два спецподразделении - "Харьков-1" и "Слобожанщина". Бойцы этих спецподразделений должны были не допустить повторения в Харькове донецкого и луганского сценариев. Возглавили "Харьков-1" и "Слобожанщину" выходцы из "Беркута" - братья Сергей и Андрей Янголенко. Харьковские спецподразделения не только следили за порядком в городе, но и выезжали на фронт - в Донецкую область.

Сергей Янголенко, бывший комбат "Харькова-1". 2015 год:

2 месяца мы были в зоне АТО, 2 месяца, такая ситуация тяжелая была в конце августа, Иловайск всем известен, и нас прямо с Мариуполя направили в Волноваху, Волноваха оказалась пустая тогда, войска отошли в связи с событиями в Иловайске и целые районы остались не прикрытыми, город узловой и территории района. И с конца августа 4 сентября наши подразделения держали город.

Впрочем, в последнее время в качестве ньюсмейкера чаще был Андрей Янголенко. Сначала неизвестные взорвали его автомобиль в Харькове, а он сам с женой Инной получил многочисленные ранения. Чуть позже Андрей подозревался в подготовке покушения на министра внутренних дел Арсена Авакова. Но сам Аваков залатил по Янголенко залог, и тот вышел на свободу. Андрей утверждает, что это была провокация российской ФСБ.

А вот сейчас в поле зрения СМИ попал и Сергей. Сергея Янголенко - начальника Дружковского отделения полиции задержали сотрудники СБУ с формулировкой "за вымогательство и получение неправомерной выгоды в сумме 200 000 гривен от гражданина Украины за применение уголовно-наказуемых мер реагирования к неустановленным лицам, которые незаконно похищают урожай с арендованных последним земель сельскохозяйственного назначения". Между тем, как утверждает Андрей Янголенко, деньги были подброшены водителю, когда Сергей находился в отделении полиции. И что это - будто бы провокация СБУ ради восстановления контрабанды сигарет из Донецка, которой препятствовал Сергей Янголенко. Вскоре состоится суд по избранию меры пресечения.

Агентство Телевидения Новости