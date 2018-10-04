Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 18:44
Просмотров: 44

Свитолиной может понадобиться участие в турнире в Москве ради путевки на итоговый турнир в Сингапур

Свитолиной может понадобиться участие в турнире в Москве ради путевки на итоговый турнир в Сингапур

Первая ракетка украинского тенниса Элина Свитолина, представляющая Харьков, попала в непростую ситуацию с добором рейтинговых очков на итоговый турнир года WTA Finals восьми сильнейших теннисисток мира, который состоится в Сингапуре.

Определились уже 5 из 8-ми участниц итогового турнира. На три оставшиеся путевки в Сингапур претендует Свитолина и еще шесть теннисисток.

На последних двух китайских турнирах – в Ухане и Пекине, Свитолина зачехлила ракетку в первом же круге и не смогла набрать необходимые рейтинговые очки, чтобы обеспечить себе поездку в Сингапур.

На следующей неделе Свитолиной предстоит выступление в Гонконге. Но даже титул на предстоящих соревнованиях не гарантирует ей участие в WTA Finals.

Не исключено, что Свитолиной придется запрашивать wild card на "Кубок Кремля" в Москве.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 