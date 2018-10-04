Сегодня, 4 октября, на дом харьковского судьи произошло нападение.

Как сообщает Судебно-юридическая газета, сегодня около 8:40 группа примерно из двух десятков лиц напала на домовладение судьи Апелляционного суда Харьковской области Владимира Плетнева.

Когда судья и его жена уже были на работе, неизвестные в масках попытались проникнуть на территорию его частного домовладения в Харькове. Они кричали, что «сейчас всех перережут» и попытались установить возле дома судьи виселицу.

В доме в это время находились 6-летняя младшая дочь судьи и мать жены Плетнева. Женщина, увидев происходящее, нажала «тревожную кнопку» и позвонила судье.

Прибывшие на вызов полицейские с автоматами и предупредили молодых людей, что если те попытаются ворваться в дом, то они применят оружие.

В итоге 6 человек задержала полиция, остальные разбежались.

Задержанные не смогли внятно объяснить полицейским, зачем им понадобилось вторгаться на территорию частного домовладения, лишь сообщили, что их действия связаны с тем, что судья якобы поддерживает отношения с известным народным депутатом из Харькова Дмитрием Святашем.

Сам Владимир Плетнев сообщил «Судебно-юридической газете», что какого-либо отношения к Дмитрию Святашу не имеет, не знаком с ним и никогда лично его не видел.

По факту происшествия харьковская полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса.

Как отмечает издание, такая квалификация правонарушения уже вызывает сомнения, поскольку нападение было групповым.

Сам судья Плетнев связывает происшедшее со своей профессиональной деятельностью.

Напомним, ранее сообщалось, что недавно Владимир Плетнев в числе прочих судей Апелляционного суда Харьковской области получил на личный мобильный телефон сообщения угрожающего характера от некоего адресата «Тризуб» с требованием воздержаться от рассмотрения дел, где якобы фигурирует Д. Святаш.

По этому поводу собрание судей харьковской апелляции 2 октября обратилось в Высший совет правосудия и Генеральную прокуратуру с сообщением о вмешательстве в профессиональную деятельность судьи.

Ранее аналогичные сообщения от того же адресата получили судьи Шевченковского райсуда Киева.

Агентство Телевидения Новости