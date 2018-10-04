В Харькове патрульный Prius сбил пешехода (видео)

Сегодня около 21-00 на улице Золочевской-1 служебный автомобиль патрульной полиции сбил вышедшую на проезжую часть женщину.

Об аварии сообщают в соцсетях. По информации очевидцев, с места ДТП пострадавшую забирала "скорая". В каком состоянии женщина - уточняется.

В пресс-службе патрульной полиции сообщили, что водитель автомобиля патрульной полиции, сопровождавшего карету скорой помощи, на пересечении улиц Золочевской и Залютинской, допустил наезд на пешехода - стоявшую на проезжей части женщину.

По предварительным данным, пострадавшая получила ушибы.

На месте работала следственно-оперативная группа.

О происшествии были оповещены руководство полиции и прокуратура.

Группа "Національний Корпус Харків" опубликовали в Facebook фото и видео с места происшествия.





Агентство Телевидения Новости