МИД Украины и омбудсмен проверяют информацию о прекращении голодовки Сенцова

О прекращении голодовки сегодня сообщила пресс-служба ФСИН.

«Осуждённый Олег Сенцов письменно согласился на приём пищи, в связи с чем проведена консультация с лучшими московскими диетологами по разработке для него наиболее оптимального меню. Меню включает весь необходимый рацион продуктов, который позволит Олегу Сенцову без осложнений выйти из состояния длительного отказа от полноценного питания», — говорится в сообщении.

Телеканал «Дождь» приводит комментарий заместителя главы ФСИН Валерия Максименко, который подтвердил, что Сенцов официально письменно согласился принимать пищу, но отказался обсуждать документ.

«Он находится в тюремной больнице ИК-8, она на территории колонии. Он лежит в хороших условиях. Как мы увидим динамику восстановления, его будут переводить в отряд. Пока ещё в отряд ему рановато, надо набраться сил и здоровья. Я думаю, это произойдёт достаточно быстро», — сказал Максименко.

По словам первого вице-спикера Верховной Рады, представителя Украины в гуманитарной подгруппе Трёхсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Ирины Геращенко, украинская сторона требует предоставить официальную информацию о состоянии Сенцова.

«МИД Украины, Уполномоченный по правам человека запросили от РФ немедленно предоставить официальную информацию о состоянии здоровья гражданина Украины Олега Сенцова. Также мы ожидаем информацию от его адвоката, который единственный имеет возможность хоть изредка видеть Олега, и которому в МИД Украины подписано официальное соглашение о предоставлении правовой помощи политзаключённому Сенцову», — написала Геращенко на своей странице в Facebook.

Не коментую російських ЗМІ, через які вже неодноразово запускалася різна неправдива і недостовірна інформація. Нам...

Опубликовано Iryna Gerashchenko Пятница, 5 октября 2018 г.

Как сообщает «Крым. Реалии», родственники и адвокаты Сенцова информацию о прекращении голодовки пока не подтвердили. Телефон двоюродной сестры Сенцова Натальи Каплан не отвечал. Телефон адвоката Дмитрия Динзе, который планировал в пятницу встретиться с режиссёром в колонии, отключён. Предполагается, что Динзе выйдет от Сенцова только вечером.

Украинского режиссёра Олега Сенцова российский суд приговорил к 20 годам колонии. 14 мая Сенцов объявил голодовку. Он требует отпустить всех украинцев, незаконно удерживаемых Россией.

В августе Уполномоченный Верховной Рады Украины Людмила Денисова говорила, что ведутся переговоры по освобождению Сенцова. Одним из вариантов называли его обмен на на россиянина Алексея Седикова.

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