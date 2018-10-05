Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 13:13
Просмотров: 95

Бойцы так устали, что перестали драться

Бойцы так устали, что перестали драться

В поединке по смешанным единоборствам ММА у обоих соперников иссякли силы.

На турнире Rizin 13 в Японии противостояли друг другу два тучных бойца - американец Боб Сапп и Кинтаро Осунаараши, имеющий гражданство Египта.

К середине заключительного, третьего раунда, соперники изрядно вымахались, и у обоих в последние полторы минуты этого поединка, фактически, уже не быоло сил поднимать руки и бить.

По завершении же боя решением судей победил Сапп.

Ниже, на видео, весь поединок целиком. Обессилившие соперники - примерно с 13-й минуты по хронометражу.


Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 