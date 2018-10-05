Бойцы так устали, что перестали драться

В поединке по смешанным единоборствам ММА у обоих соперников иссякли силы.

На турнире Rizin 13 в Японии противостояли друг другу два тучных бойца - американец Боб Сапп и Кинтаро Осунаараши, имеющий гражданство Египта.

К середине заключительного, третьего раунда, соперники изрядно вымахались, и у обоих в последние полторы минуты этого поединка, фактически, уже не быоло сил поднимать руки и бить.

По завершении же боя решением судей победил Сапп.

Ниже, на видео, весь поединок целиком. Обессилившие соперники - примерно с 13-й минуты по хронометражу.





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