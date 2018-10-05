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На Дергачевщине сгорела баня (фото)

На Дергачевщине сгорела баня (фото)

Пожар на территории садового общества «Теплоэнергетик»,в поселке Солоницевка Дергачевского района произошел вчера, 4 октября в 12:26. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Харьковской области.

Прибыв по вызову, пожарные увидели, что горит один из дачных домов. где была баня. Возгорание заметили сами хозяева, которые топили в помещении печь. Огонь очень быстро охватил деревянные конструкции дома и также отделку внутренних помещений. Общая площадь пожара составляла около 50 кв. метров.

 

В 13:40 спасатели локализовали пожар, нейтрализовав угрозу опрокидывания огня на соседний дачный дом, а в 15:35 полностью ликвидировали пламя. Причиной пожара могло стать нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи на твердом топливе.

 

 

Агентство Телевидения Новости

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