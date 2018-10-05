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Скоропостижная смерть знаменитого украинского баскетболиста

Скоропостижная смерть знаменитого украинского баскетболиста

На 45-м году жизни умер знаменитый украинский баскетболист Григорий Хижняк. По неподтвержденным данным, у него случился инфаркт.

Хижняк был одним из лучших оборонительных центровых европейского баскетбола начала 2000-х годов.

Выступая за каунасский "Жальгирис", Хижняк стал чемпионом Литвы в сезоне 2000-2001 гг.

Григорий Хижняк выступал за сборную Украины на двух чемпионатах Европы, в 1997 и 2003 годах.

С сезона 2011/12 гг Хижняк был директором по маркетингу киевского "Будивельника".

Агентство Телевидения Новости

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