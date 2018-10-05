Харьковские пиротехники подорвали 900 килограмм снарядов (фото, видео)

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС в Харьковской области, 4 октября пиротехническая группа ГУ ГСЧСХарьковской области разминировала местность в лесной зоне, напротив дачного кооператива "Березка". Здесь 1 октября были обнаружены боеприпасы времен Второй мировой войны самими же пиротехники во время контрольного обследования территории.

Напомним, что 1 октября по адресу уже работали пиротехники, которые тогда ликвидировали 27 взрывоопасных предметов, которые были на поверхности земли. После этого металлоискатель показал, что на глубине 1,5 метров под землей находятся еще несколько металлических предметов. Продолжение пиротехнических работ было запланировано на 4 октября.

Когда специалисты ГСЧС убрали слой почвы, то насчитали 33 ржавых артиллерийских снаряда. У всех был боевой заряд и это стало реальной потенциальной угрозой, поэтому всех жителей дачного кооператива предупредили об опасности нахождения в радиусе тысяча метров от места обнаружения боеприпасов.

33 боеприпаса общей массой около 900 кг были обезврежены на специальной площадке путем подрыва. Пострадавших нет.





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