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Из харьковской больницы сбежала девочка-подросток (фото)

Из харьковской больницы сбежала девочка-подросток (фото)

15-летняя Анастасия Чеканова ушла в неизвестном направлении сегодня. 5 октября.  Об этом сообщает отдел коммуникации Ювенальной превенции ГУ НП в Харьковской области.

По информации силовиков, девочка 2003 года рождения ушла из областной детской клинической больницы №16. Была без головного убора и верхней одежды. Одета в светлый свитер, темные брюки и кроссовки.

Приметы: на вид - 15-16 лет, рост-  156 см, зеленые глаза, худощавого телосложения, волосы темно-русые ниже плеч, собраны в пучок.

Всех, кому известна информация о девочке, полицейские просят сообщить по телефонам: +380 (572) 93-50-64, 063-1344645, 102; координатор поиска от волонтерской организации 050-2811584 (Сергей).

Агентство Телевидения Новости

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