Нобелевскую премию мира присудили за борьбу с сексуальным насилием на войне

Нобелевскую премию мира в этом году вручили «за усилия по прекращению сексуального насилия как оружия в войнах и вооружённых конфликтах», сообщается на сайте Нобелевского комитета. Лауреатами 2018 года стали врач Денис Муквеге и правозащитница Надя Мурад.

Денис Муквеге долгие годы помогал жертвам сексуального насилия в Демократической Республике Конго. «Муквеге и его коллеги лечили тысячи пациентов, которые стали жертвами таких нападений. Большинство из них были совершены в контексте долгой гражданской войны, которая стоила жизни более 6 миллионам конголезцев», — отмечают в Нобелевском комитете.

Врач неоднократно осуждал безнаказанность за массовые изнасилования и критиковал правительство Конго и других стран за то, что они прилагают недостаточно усилий для прекращения насилия над женщинами во время войны.

Надя Мурад, правозащитница и Посол доброй воли ООН, сама была жертвой насилия во время военных действий в Ираке в 2014 году. Она провела три месяца в плену боевиков ИГИЛ, но смогла сбежать.

«Она отказалась принять социальные нормы, которые требуют от женщин молчать и стыдиться оскорблений, которым они подвергались. Она показала необыкновенную храбрость, рассказывая о своих страданиях и выступая от имени других жертв», — рассказывают в Нобелевском комитете.

Отмечается, что в этом году исполняется 10 лет с момента принятия Советом безопасности ООН резолюции, в которой установлено, что использование сексуального насилия как орудия войны и вооружённого конфликта — это военное преступление, угроза миру и безопасности.

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