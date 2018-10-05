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Харьковчанин платил за аренду в 25 раз меньше нужной суммы

Харьковчанин платил за аренду в 25 раз меньше нужной суммы

Змиевский отдел Чугуевской прокуратуры  требует от мужчины внести изменения в договор аренды земли, который был заключен с райгосадминстрацией. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

По данным ведомства, 44 га земли сельхозназначения стоимостью более 1,2 миллиона гривен, он получил в аренду в 2007 году.

Однако, при определении арендной платы не была учтена нормативно-правовая оценка участка в соответствии с законом. Как следствие, мужчина платил за пользование землей около 4 тысяч гривен в год, хотя должен был платить почти 100 тысяч за этот период.

 

Прокуратура направила в суд соответствующий иск. 

Агентство Телевидения Новости

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