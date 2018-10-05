В Харькове ДТП с фурой: образовалась огромная пробка (видео)

Как сообщает пресс-служба патрульной полиции, ДТП произошло сегодня, 5 октября около 9:30 на Велозаводском мосту. Там столкнулись фура DAF и автомобиль Opel.

Пострадавших, к счастью, нет. Водители воспользовались правом оформления европротокола. Однако, из-за инцидента огромная фура перегородила дорогу, что мешало проезду городского транспорта и машин. Образовалась огромная пробка. Движение трамваев было восстановлено около 11:00.





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