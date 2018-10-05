В Харьковской области муж в пьяном угаре задушил жену

Как сообщили в отделе коммуникации ГУ НП в Харьковской области, инцидент произошел 3 октября в селе Беспаловка.

77-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения устроил семейную ссору. Избил свою 61-летнюю жену. а после задушил. Утром, когда проснулся, увидел, что женщина мертва. Злоумышленник вышел со двора, попросил у прохожего телефон и позвонил в полицию.

Открыто уголовное производство по статье "умышленное убийство" УК Украины. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления и он задержан в порядке статьи 208 УПК Украины.

Агентство Телевидения Новости