Сегодня 16:35
Просмотров: 51
В Харьковской области муж в пьяном угаре задушил жену
Как сообщили в отделе коммуникации ГУ НП в Харьковской области, инцидент произошел 3 октября в селе Беспаловка.
77-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения устроил семейную ссору. Избил свою 61-летнюю жену. а после задушил. Утром, когда проснулся, увидел, что женщина мертва. Злоумышленник вышел со двора, попросил у прохожего телефон и позвонил в полицию.
Открыто уголовное производство по статье "умышленное убийство" УК Украины. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.
Мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления и он задержан в порядке статьи 208 УПК Украины.
Загрузка...