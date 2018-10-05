Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 16:35
Просмотров: 51

В Харьковской области муж в пьяном угаре задушил жену

В Харьковской области муж в пьяном угаре задушил жену

Как сообщили в отделе коммуникации ГУ НП в Харьковской области, инцидент произошел 3 октября в селе Беспаловка. 

77-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения устроил семейную ссору.  Избил  свою 61-летнюю жену. а после задушил. Утром, когда проснулся, увидел, что женщина мертва. Злоумышленник вышел со двора, попросил у прохожего телефон и позвонил в полицию.

Открыто уголовное производство по статье "умышленное убийство" УК Украины.  Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления и он задержан в порядке статьи 208 УПК Украины. 

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 