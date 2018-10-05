Четверо полицейских задержаны за вымогательство и избиения в метро Харькова: видео

Правоохранителей задержали 26 сентября. Их подозревают в «систематическом получении неправомерной выгоды от граждан», сообщили в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

«После проведённой проверки было установлено, что полицейские одной из смен систематически, под надуманным предлогом, останавливают пассажиров и заводят в служебную комнату. Угрожая привлечением к ответственности, применяя меры физического насилия и моральное унижение, они требуют и получают от людей деньги. Среди причастных к вымогательству — майор, лейтенант и двое сержантов полиции», — говорится в сообщении ГУНП.

В полиции уточнили, что майору 43 года, лейтенанту — 34, сержантам — 34 и 35.

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, правоохранителей задержали во время получения взятки во время спецоперации, которую проводили совместно с управлением внутренней безопасности Нацполиции.

По данным прокуратуры, подозреваемые неоднократно превышали свои служебные полномочия.

«В июле этого года полицейские несли службу на станции метро «Южный вокзал». Патрульные увидели мужчину, который, пошатываясь, выходил из метро. Они подошли к нему и начали предъявлять претензии, что он нетрезв. Мужчина пытался объяснить, что возвращается с работы домой и выпил бутылку пива. Однако правоохранителей такой ответ не удовлетворил, и его силой затянули в полицейскую комнату. Один из подозреваемых сбил потерпевшего с ног специальным приемом, от чего последний потерял сознание. Когда мужчина пришел в себя, другой патрульный нанёс ему несколько ударов в голову», — говорят в прокуратуре.

Ещё одного мужчину били стулом, ногами и руками по туловищу и голове.

Следствие также зафиксировало как минимум два случая получения взятки. В первом речь шла о 1000 гривен, во втором — о 1000 гривен и 3000 российских рублей.

«В обоих случаях схема была примерно одинаковой. Полицейские подходили к женщинам, которые выглядели как приезжие (с чемоданами, только сошли с поезда, расспрашивали дорогу), и под предлогом проверки документов начинали выясняли, с какой целью прибыли в Харьков. Затем приглашали их в полицейскую комнату, где начинали рассказывать, что женщина нарушила закон, на неё будет составлен протокол об административной ответственности, обыскивали личные вещи», — описывают действия подозреваемых в прокуратуре.

По информации следствия, полицейские также угрожали, что обратятся в контролирующие органы, которые наложат штраф или прекратят социальные выплаты. Женщины отдавали им деньги, чтобы решить проблему.

Расследование ведётся по ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа) и ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом). Максимальное наказание по этим статьям — 10 лет тюрьмы с лишением права занимать определённые должности на срок до трёх лет и с конфискацией имущества.

Также назначено служебное расследование.

Трое подозреваемых — в изоляторе временного содержания. Их арестовали на 60 суток без права внести залог. Четвёртый — под домашним арестом.

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