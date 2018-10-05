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В Харькове столкнулись два трамвая - один из вагонов наехал на пешеходов

В Харькове столкнулись два трамвая - один из вагонов наехал на пешеходов

Сегодня в 12-25 на площади Защитников Украины-1 столкнулись два трамвая - 6 и 8 маршрутов. Один из трамваев догнал другой, ехавший впереди и тот сбил двух женщин-пешеходов. 

"Укртрансбезпека" на своей странице в  Facebook сообщает о двух пострадавших - женщинах 37 и 69 лет. 

По данным пресс-службы патрульной полиции, в больницу был доставлен один человек Информация о пострадавших уточняется. 

В причинах столкновения разбирается следственно-оперативная группа.

Агентство Телевидения Новости

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