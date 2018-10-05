Харьковский фридайвер Наталия Жаркова установила экстремальный мировой рекорд

На глубинном чемпионате мира по фридайвингу у побережья турецкого города Каш харьковчанка Наталия Жаркова показала невероятный результат.

Жаркова нырнула вертикально вниз без ласт и без каких-либо иных вспомогательных устройств на 70 метров.

Это - новый мировой рекорд. Также мировой рекорд, погрузившись на те же 70 метров, установила и итальянка Алессия Цеккини.

Прежний мировой рекорд принадлежал погибшей в 2015 году во время погружения россиянке Наталье Молчановой и составлял 69 метров.

Видео соревнований чемпионата мира по фридайвингу по ссылке www.youtube.com/watch?v=O3pNowEjWyc&t=7172s. Посмотреть на то, как Наталия Жаркова готовилась и устанавливала мировой рекорд, можно, начиная с 1.59:20.

Агентство Телевидения Новости