Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 18:45
Просмотров: 26

Харьковский фридайвер Наталия Жаркова установила экстремальный мировой рекорд

Харьковский фридайвер Наталия Жаркова установила экстремальный мировой рекорд

На глубинном чемпионате мира по фридайвингу у побережья турецкого города Каш харьковчанка Наталия Жаркова показала невероятный результат.

Жаркова нырнула вертикально вниз без ласт и без каких-либо иных вспомогательных устройств на 70 метров.

Это - новый мировой рекорд. Также мировой рекорд, погрузившись на те же 70 метров, установила и итальянка Алессия Цеккини.

Прежний мировой рекорд принадлежал погибшей в 2015 году во время погружения россиянке Наталье Молчановой и составлял 69 метров.

Видео соревнований чемпионата мира по фридайвингу по ссылке www.youtube.com/watch?v=O3pNowEjWyc&t=7172s. Посмотреть на то, как Наталия Жаркова готовилась и устанавливала мировой рекорд, можно, начиная с 1.59:20.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 