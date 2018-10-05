Тазики и ведра на защите экспонатов Исторического музея. Из-за чего приисходит разрушение памятника архитектуры?

У Алины и Сергея сегодня очень важный день. Молодожены фотографируются возле Исторического музея. Алина говорит, пришли сюда, потому что это одна из визитных карточек города

Алина Мороз:

Одна из локаций для разнообразия, потому что Харьков очень зеленый, красивый город и почему бы и нет. Здесь запросто сделать фотосессию полноценную.

Наблюдая с другой стороны стекла, сотрудники музея видят сотни харьковчан и гостей города, которые даже не задумываются, что происходит за красивым фасадом здания. Дело в том, что из-за пристроенного стеклянного куба в помещении нет ни естественной, ни принудительной циркуляции воздуха. Это приводит к тому, что в помещении музея появляется плесень, разрушаются стены и потолок здания.

Владимир Цигулев, директор исторического музея:

Наша стройка она не только приостановилась, но она не законсервирована и есть какие-то недоделки, куда под наш вот этот вот стеклянный колпак, который сделан вокруг музея, попадает влага, вода. Иногда она заходит в фундамент, начинают сыреть стены.

Сейчас в этих стенах хранится 335 тысяч экспонатов, которые входят в музейный фонд Украины, продолжают рассказ уже сотрудники учреждения. Летом температура воздуха внутри стеклянного куба достигает 55-60 градусов Цельсия, говорят они. И любой перепад температуры приводит к тому, что внутри скапливается влага, стены мокрые. Проблем добавляет еще и дырявая крыша, которую разобрали строители, чтобы установите габаритное оборудование, а вот собрали назад абы как.

Сейчас под нами находится фондохранилище. А тут, как говорят сотрудники, царство кастрюль. Именно эти прелести обеспечивают защиту экспонатов во время дождя.

В ближайшее время, отметила председатель постоянной комиссии Валерия Мураева, специалисты должны разработать стратегию выполнения первоочередных задач. В частности, ремонта крыши и коммуникаций, введение комплексной системы вентиляции. Впрочем, добавила она, сейчас пока план реконструкции музея нуждается в корректировке и находится на экспертизе.

Валерия Мураева, председатель постоянной комиссии облсовета:

На сегодняшний день мы пришли к тому, что проектно-сметная документация, естественно, нуждается в корректировке. Потому что с того периода, когда эта документация была роздана по сегодняшний день произошли и колебания курса, и уже новая политика на многие материалы и работы изменилась. Поэтому, поскольку это бюджетные средства, должна пройти эта корректировка соответствующую экспертизу.

Всего на работы было потрачено около сорока миллионов гривен, около четырнадцати из которых это задолженность государства перед подрядчиком. Впрочем, работы не были выполнены в полном объеме, из-за недостаточности финансирования, их приостановили, говорит Валерия Мураева в 2013 году. Восстановили в 2017 году и было выделено еще около 6 миллионов гривен. Сколько еще придется тратить на то, чтобы сделать музей безопасным и пригодным к нормальному функционированию до завершения всех экспертиз выяснить нельзя.

Агентство Телевидения Новости