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Били стулом по голове и угрожали забрать пенсию. 4 полицейских подозревают в издевательствах над людьми и вымогательстве

Правоохранители, которые постоянно несли службу на станции метро "Южный вокзал" задержали "на горячем". По данным следствия, они не толкьо систематически требовали с граждан деньги, но и пытали людей.  Разоблачили четырех мужчин в рамках спецоперации, которую проводила прокуратура вместе с Управлением внутренней безопасности Нацполиции Украины. Первые сообщения о возможных служебных преступлениях со стороны правоохранителей появились еще летом. Установлено уже несколько эпизодов, отмечают в областной прокуратуре. в частности. на кадрах видео, которое зафиксировала скрытая камера, установленная следователями, видно, что полицейские требуют деньги у женщины, а она на коленях умоляет мужчин не забирать их у нее.

Вита Дубовик, пресс-скеретарь прокурора Харьковской области:

Вони побачили у жінки пенсійне посвчдення та картку, які належали її матері. Вони розповіли, що вона не має права носити документи з собою, які їй не належать, що вони звернуться до Пенсійного Фонду з вимогою призупинити пенсії мамі потрепілої. Жінка злякалася, її відпустили, віддали всі документи лише після того, як вона заплатила.

Кроме того, подчеркивают в прокуратуре, видеокамера зафиксировала, как правоохранители бъют людей, которых доставляли в полицейскую комнату. Одного из потерпевших правоохранитель сбил с ног специальным приемом, от чего тот потерял сознание, а когда пришел в себя, другой патрульный нанес ему нескольк оударов по голове. Еще одному мужчине полицейские разбили об голову стул, били ногами и руками. Уголовное производство открыто по двум статьям - "Превышение служебных полномочий сотрудниками правоохранительных органов, которое сопровождалось насилием" и " Получение служебным лицом неправомерной выгоды, сипользуя службеное положение по предварительному сговору группы лиц".

Вита Дубовик, пресс-скеретарь прокурора Харьковской области:

Троє з них знаходяться в слідчому ізоляторі, їм обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Без права внесення застави. По четвертому - питання вирішується, бо йому оголошували підозру пізніше, розсекречували відео.

На данный момент следователи прокуратуры области проверяют информацию о причастности подозреваемых к совершению других преступлений.

Агентство Телевидения Новости

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